Ankara'da yapay zeka destekli uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapay zeka destekli analiz sistemleri kullanılarak operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 12 Ekim'de Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin ve uyuşturucu üretimi ile paketlenmesinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.