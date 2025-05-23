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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 16:04
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun 'Yalan tanıklık' suçundan yargılandıkları davada karar verildi. Mahkeme, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza
Yalan tanıklıktan ceza
Yalan tanıklıktan ceza
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