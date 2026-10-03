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Hakemler Dosyası ve fon soruşturmasında peş peşe karar: Tutuklu sayısı 85 oldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hakemler Dosyası ve fon soruşturmasında peş peşe karar: Tutuklu sayısı 85 oldu

İstanbul merkezli iki kritik soruşturmada yeni kararlar çıktı. Hakemler Dosyası kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sermaye piyasalarına ilişkin fon soruşturmasında ise 20 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam sayı 85'e yükseldi. SPK ayrıca mağdurlar için 1 milyon TL'yi aşmayacak ara ödeme yapılmasına onay verdi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, adliyedeki son gelişmeleri aktardı.

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