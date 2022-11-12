14 Kasım 2022, Pazartesi
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Hablemitoğlu suikastı soruşturması tamamlandı: Fetullah Gülen dahil 10 kişiye dava
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı. Hablemitoğlu soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Gülen, firari emekli albay Levent Göktaş ile diğer şüpheliler, tasarlayarak öldürme, suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği ile suçlandı. Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.