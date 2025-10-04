Gürsel Tekin göreve devam edecek! "O kadar şey biliyoruz ki…"

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler mahkemelerden gelecek kararlara çevrildi. 38. İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, davayı 21 Kasım’a erteleyerek Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine karar verdi. Özgür Özel yönetiminin partiden ihraç ettiği Tekin, Sabah Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu: “O kadar şey biliyoruz ki, özellikle o paralı troller ve gazeteciler, çocuklarının gözlerinin içine bakamayacak.”

