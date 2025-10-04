04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gürsel Tekin göreve devam edecek! "O kadar şey biliyoruz ki…"
Gürsel Tekin göreve devam edecek! O kadar şey biliyoruz ki…

Gürsel Tekin göreve devam edecek! "O kadar şey biliyoruz ki…"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 11:48
Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler mahkemelerden gelecek kararlara çevrildi. 38. İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, davayı 21 Kasım’a erteleyerek Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine karar verdi. Özgür Özel yönetiminin partiden ihraç ettiği Tekin, Sabah Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu: “O kadar şey biliyoruz ki, özellikle o paralı troller ve gazeteciler, çocuklarının gözlerinin içine bakamayacak.”
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gürsel Tekin göreve devam edecek! O kadar şey biliyoruz ki…
Dilovası’nda kimyasal fabrikada patlama!
Dilovası'nda kimyasal fabrikada patlama!
Heyelan felaketinin izleri siliniyor!
Heyelan felaketinin izleri siliniyor!
Gazze’deki savaş ve ateşkesin perde arkası!
Gazze’deki savaş ve ateşkesin perde arkası!
Gürsel Tekin göreve devam edecek!
Gürsel Tekin göreve devam edecek!
CHP Bolu’da kampında yeni yol haritası ne?
CHP Bolu'da kampında yeni yol haritası ne?
Özgürlük Filosu’nun rotası Gazze!
Özgürlük Filosu'nun rotası Gazze!
İsrail planından vazgeçmedi taktik değiştiriyor
"İsrail planından vazgeçmedi taktik değiştiriyor"
İstanbul merkezli 6 ilde HGS ve PTT dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde “HGS ve PTT dolandırıcılığı” operasyonu
Ateşkesin perde arkası A Haber’de!
Ateşkesin perde arkası A Haber'de!
Teslim edilen deprem konutu sayısı 300 bini geçti!
Teslim edilen deprem konutu sayısı 300 bini geçti!
İsrail’e bir tepki de milletvekillerinden geldi!
İsrail'e bir tepki de milletvekillerinden geldi!
Terörsüz Türkiye’ ile yeni bir sürecin arifesindeyiz
"Terörsüz Türkiye’ ile yeni bir sürecin arifesindeyiz"
Daha Fazla Video Göster