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Günlük 100 bin varil petrol hedefi! Petrol arama alanı genişliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 12:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta iki yerde daha petrol arandığını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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