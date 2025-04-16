Güney Kıbrıs’ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor

AB-Orta Asya Zirvesi'nde bir araya gelen 4 Türk devletlerinin GKRY'ni tanıyacaklarını açıklaması ve elçilik atama kararlarının ardından bölgede ne gibi planlar yapılıyor? Türk devletlerinin GKRY'ni tanımasındaki asıl neden ne? KKTC üzerinde gizli bir strateji mi belirleniyor? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.