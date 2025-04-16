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Güney Kıbrıs’ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor

Güney Kıbrıs'ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 05:47
AB-Orta Asya Zirvesi'nde bir araya gelen 4 Türk devletlerinin GKRY'ni tanıyacaklarını açıklaması ve elçilik atama kararlarının ardından bölgede ne gibi planlar yapılıyor? Türk devletlerinin GKRY'ni tanımasındaki asıl neden ne? KKTC üzerinde gizli bir strateji mi belirleniyor? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Güney Kıbrıs’ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor
Güney Kıbrıs’ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor
Güney Kıbrıs'ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor
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