16 Nisan 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Güney Kıbrıs'ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor
AB-Orta Asya Zirvesi'nde bir araya gelen 4 Türk devletlerinin GKRY'ni tanıyacaklarını açıklaması ve elçilik atama kararlarının ardından bölgede ne gibi planlar yapılıyor? Türk devletlerinin GKRY'ni tanımasındaki asıl neden ne? KKTC üzerinde gizli bir strateji mi belirleniyor? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.