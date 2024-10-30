Güney Kıbrıs ABD üssü mü olacak? Beyaz Saray ile sıcak temas…

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Peki gündemde neler var? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz gelişmeleri aktardı.

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