Gülistan Doku'nun cansız bedeni buraya gömülüp sonra taşındı mı?

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, gizli tanık ifadeleriyle sarsıcı bir döneme girildi. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlunun adının karıştığı ve bir polis memurunun yardımıyla işlendiği iddia edilen organize cinayet zincirinde, Pertek ilçesindeki gizemli bir mezar yeri tespit edildi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, 6 yıl sonra bile toprağın altındaki sırların nasıl gün yüzüne çıkarılabileceğini ve katilin izlerinin nasıl sürüleceğini tek tek anlattı.