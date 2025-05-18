Gözler Filyos’ta! Enerji serüveninde yeni bölüm

Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji projelerinden biri olan Filyos LimanıCumhuriyet tarihinin en büyük enerji projelerinden biri olan Filyos Limanı\u201nda, 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezerviyle birlikte çalışmalar tüm hızıyla sürerken, A Haber o anlara yerinden tanıklık etti. A Haber muhabiri Yusuf Gül ve kameraman Kenan Arda Gül, enerji devriminin kalbi Filyos'tan çarpıcı görüntülerle özel yayın gerçekleştirdi.

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