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Gözler Filyos’ta! Enerji serüveninde yeni bölüm

Gözler Filyos'ta! Enerji serüveninde yeni bölüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 00:12
Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji projelerinden biri olan Filyos LimanıCumhuriyet tarihinin en büyük enerji projelerinden biri olan Filyos Limanı\u201nda, 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezerviyle birlikte çalışmalar tüm hızıyla sürerken, A Haber o anlara yerinden tanıklık etti. A Haber muhabiri Yusuf Gül ve kameraman Kenan Arda Gül, enerji devriminin kalbi Filyos'tan çarpıcı görüntülerle özel yayın gerçekleştirdi.
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Gözler Filyos’ta! Enerji serüveninde yeni bölüm
Gözler Filyos’ta! Enerji serüveninde yeni bölüm
Gözler Filyos'ta! Enerji serüveninde yeni bölüm
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