18 Ocak 2024, Perşembe
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Gözler Başkan Erdoğan'da! A Haber'e özel açıklamalar
AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adayları belli oluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.