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Görüntüler Erzurum’da kayda geçti! Uyanık tilki hazır yemekten vazgeçmiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 16:13
Erzurum'da bir vatandaş aç kalan ve oldukça zayıf düşen bir tilkiyi fark etti. Vatandaşın beslediği tilki kısa sürede toparlanırken deyim yerindeyse vatandaşın yanından ayrılmaz oldu. Halinden memnun olan tilki kısa sürede kilo alıp toparlasa da yemek yemek için her gün eve gelmeye devam ediyor.
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