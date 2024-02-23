Görüntüler Erzurum’da kayda geçti! Uyanık tilki hazır yemekten vazgeçmiyor

Erzurum'da bir vatandaş aç kalan ve oldukça zayıf düşen bir tilkiyi fark etti. Vatandaşın beslediği tilki kısa sürede toparlanırken deyim yerindeyse vatandaşın yanından ayrılmaz oldu. Halinden memnun olan tilki kısa sürede kilo alıp toparlasa da yemek yemek için her gün eve gelmeye devam ediyor.

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