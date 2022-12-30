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Görüntü istihbaratının önemi ne? İHA'lar istihbarata nasıl katkı yaptı?

A Haber
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Giriş: 30.12.2022 15:45
Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pekin, "İHA ile çalının altındaki teröristi görme konumuna geldik" dedi.
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