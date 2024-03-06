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Google mühendisi İsrail'in soykırımına böyle tepki gösterdi: İsrail için teknoloji geliştirmeyeceğim

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 12:16
Google'ın İsrail Genel Müdürü, New York'ta yapılan bir teknoloji konferansına konuşmacı olarak katıldı. Sahnedeyken bir Google mühendisi ayağa kalkarak İsrail adına çalışmayı reddediyorum dedi. Gazze'deki soykırımı protesto etti.
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