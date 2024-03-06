Google mühendisi İsrail'in soykırımına böyle tepki gösterdi: İsrail için teknoloji geliştirmeyeceğim

Google'ın İsrail Genel Müdürü, New York'ta yapılan bir teknoloji konferansına konuşmacı olarak katıldı. Sahnedeyken bir Google mühendisi ayağa kalkarak İsrail adına çalışmayı reddediyorum dedi. Gazze'deki soykırımı protesto etti.

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