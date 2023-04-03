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Gönüllü müezzin ezanı 5 dakika erken okudu vatandaş orucu açtı! Uyarı anonsu işe yaramadı

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 10:16
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cami imamı iftar programına katılınca gönüllü müezzin ezanı 5 dakika erken okudu hatasını fark edince ezanı kesip oruç açmayın uyarısı yaptı.
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