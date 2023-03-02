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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın "600 bin Suriyeli İstanbul'a götürüldü" sözlerine yalanlama

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Giriş: 02.03.2023 10:56
Güncelleme:02.03.2023 11:01
Provokasyonları ile büyük tepki toplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de "600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğünü ve bilet paralarının devlet tarafından karşılandığını" iddia etti. Özdağ'ın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, söz konusu iddiaları "Yabancılar üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve algı yönetimi çalışmalarının yeni bir boyutu" olarak ifade edildi.
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