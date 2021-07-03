Gizli plan erken seçim mi? Muhalefetin dostları kim? Demokrasi projesinin perde arkasında ne var?

CHP 'li Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf niteliğinde sözler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıkça dile getirdiği "Dostlarımız" ifadesini değerlendiren Tanrıkulu, HDP’ye ''biz dostunuzuz, bize güvenin" mesajı verdi. Öte yandan muhalefet yalan siyasetine her gün bir yenisini ekliyor. Bunun yanında terörle mücadele sürerken yeni kriptolar yeni mahrem imamlar ortaya çıkıyor. Peki Batı seçilmiş hükümete karşı kimleri destekliyor? Muhalefet ABD ve Batı ile neden hareket ediyor? Yalan haberlerle Cumhur İttifakı neden hedef alınıyor? Milli iradeye doğrultulan yeni silah sosyal medya mı? "yalan siyaseti"nin küresel ayağı ne? İstikrara karşı kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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