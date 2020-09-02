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Giresun'daki sel felaketi! Bakan Kurum: Yeni Dereli 2021 yılında hazır olacak

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Giriş: 02.09.2020 15:41
Güncelleme:02.09.2020 15:42
Sel felaketinin yaşandığı bölgede olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Riskli binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremle heyelanla ve selle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yeni bir Dereli inşa edeceğiz ve 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” dedi.
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