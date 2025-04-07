Gerilimli CHP kurultayında yaşananları A Haber’de anlattı: Anahtar teslim kurultay!

Gerilimli CHP kurultayında neler yaşandı? Yeni krizleri doğuracak mı? Salonda kurultayı takip eden Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı. A Haber'in hedef alındığını belirten Müderrisoğlu "CHP'nin izlediği yeni yol bence çıkmaz bir yol" dedi.

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