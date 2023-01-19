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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 12:54
Güncelleme:19.01.2023 13:08
Türkiye spor altyapısı ve tesis yatırımları ile farklı bir döneme kucak açtı. Çeşitli branşlarda madalya kazanıldı. Peki 2023 sporda nasıl bir yıl olacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de soruları yanıtladı. Türkiye'nin çeşitli branşlarda aldığı madalyalardan bahseden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan desteğini anlatan Bakan Kasapoğlu son zamanlarda futbolda tartışma konusu olan VAR kayıtları ile ilgili de önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, "Süreçler oturdukça güven düzeyi, tatmin düzeyi artacaktır. Kayıtların açıklanması ve sistemin oturması için birbirimize inanmamız aslolandır. Kararı veren teknoloji olsa da insandır. Bu çok önemli bir konu." dedi.
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