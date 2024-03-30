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Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul! Başkan Erdoğan Ahmet Kaya’nın “Anne” şarkısıyla duygulandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 15:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programda Ahmet Kaya’nın “Anne” şarkısı çalınca duygu dolu anlar yaşadı. İşte o anlar…
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