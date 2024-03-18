18 Mart 2024, Pazartesi
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Geçilemeyen topraklar: Çanakkale! Düşman kuvvetlerinin donanması suya gömüldü
Bugün Çanakkale Destanı'nın 109. yıl dönümü. Toplanıp gelen emperyalist güçler Çanakkale’den geçip İstanbul’a ulaşacak ardında Türk yurdu Anadolu’yu işgal edecekti ancak planlar tutmadı. Çanakkale geçilmedi ve sulara gömüldüler. A Haber muhabirlerinin konukları olan uzman isimler önemli bilgiler verdi.