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Geçilemeyen topraklar: Çanakkale! Düşman kuvvetlerinin donanması suya gömüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 12:36
Bugün Çanakkale Destanı'nın 109. yıl dönümü. Toplanıp gelen emperyalist güçler Çanakkale’den geçip İstanbul’a ulaşacak ardında Türk yurdu Anadolu’yu işgal edecekti ancak planlar tutmadı. Çanakkale geçilmedi ve sulara gömüldüler. A Haber muhabirlerinin konukları olan uzman isimler önemli bilgiler verdi.
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