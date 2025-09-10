Geçici Kurul’dan CHP’ye liste yanıtı

10 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 22:14
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi yerine atanan geçici kurulda yaşanan “liste krizi” tartışmaları sürüyor. Kurul üyeleri Zeki Şen ve Erkan Narsap, liste dışında kimsenin binaya alınmadığı iddialarına yanıt vererek, listelerin günlük işlerin yürütülmesi amacıyla hazırlandığını ve her gün değiştirildiğini belirtti. Şen, provokatif eleştirilere tepki gösterirken, binaya giren Ferhat İşçimen, Taner Bozkaya ve Ahmet N. gibi isimlerin ise temizlik amacıyla bulunduğunu ifade etti.
