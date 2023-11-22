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Geçici ateşkes ne zaman başlayacak? Rehine takası nasıl olacak? A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 09:23
İşgalci İsrail ve Hamas rehine takası için anlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "rehineler kademeli olarak serbest bırakılacak" dedi. Bunun yanında 4 gün geçici ateşkes yapılacak. Peki ateşkes ne zaman başlayacak? Rehineler ne zaman bırakılacak? Gelişmeleri savaş bölgesinde bulunan A Haber ekiplerinden Mert Hacıalioğlu aktardı.
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