Geçici ateşkes ne zaman başlayacak? Rehine takası nasıl olacak? A Haber savaş bölgesinde

İşgalci İsrail ve Hamas rehine takası için anlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "rehineler kademeli olarak serbest bırakılacak" dedi. Bunun yanında 4 gün geçici ateşkes yapılacak. Peki ateşkes ne zaman başlayacak? Rehineler ne zaman bırakılacak? Gelişmeleri savaş bölgesinde bulunan A Haber ekiplerinden Mert Hacıalioğlu aktardı.

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