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Gazze’ye kara harekatı olacak mı? İsrail tankları Gazze’ye girecek mi?

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 10:44
İsrail'in cumartesi gününden bu yana aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de, kaçacak yeri olmayan  2,3 milyon sivil yaşam mücadelesi veriyor. Elektriğin, suyun ve gıdanın olmadığı Gazze'de insani kriz her geçen saat derinleşiyor. Bölge yaşananları A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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