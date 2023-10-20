20 Ekim 2023, Cuma
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Gazze’ye insani yardım gidecek mi? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? Mescid-i Aksa'da neler olacak?
İsrail-Hamas savaşında 14. güne girildi. A Haber ekipleri savaş bölgesinde. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt olayların başladığı ilk günden bu yana bölgede çok çarpıcı görüntülere ve saldırı anlarına da tanıklık ettiler. Bugün bölgede neler olacak? İşte tüm detaylar…