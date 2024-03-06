Gazzeliler 1 lokma ekmeğe muhtaç! Yeni koridora izin yok, havadan yardım sürüyor

Çocuklar dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyor. İsrail ne ateşkese yanaşıyor ne yardım için yeni koridora izin veriyor. Gazze'de 1 lokma ekmek için gözler yine gökyüzündeydi. Amerikan jetlerinden atılan sınırlı yardım saniyeler içinde tükendi. A Haber spikeri Cansın Helvacı, insanların yaşadığı durumu anlattı.

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