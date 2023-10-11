11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazzeli gazeteci Saeb Alzard son durumu A Haber'de anlattı: Mahalle mahalle yıkıyorlar! Güvenli bir yer yok

Gazzeli gazeteci Saeb Alzard son durumu A Haber'de anlattı: Mahalle mahalle yıkıyorlar! Güvenli bir yer yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2023 16:45
Gazze, İsrail tarafından 5 gündür bombalanıyor. Gazeteci Saeb Alzard Gazze'deki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Alzard, "Mahalle mahalle yıkıyorlar. Vahşi bir şekilde yapıyorlar." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazzeli gazeteci: Mahalle mahalle yıkıyorlar
Gazzeli gazeteci: Mahalle mahalle yıkıyorlar
Putin’den ABD’ye Filistin tepkisi
Putin'den ABD'ye Filistin tepkisi
İsrail Gazze’yi, Hamas Aşkelon’u vuruyor
İsrail Gazze’yi, Hamas Aşkelon’u vuruyor
Katil İsrail! Sivillere fosfor bombası attı
Katil İsrail! Sivillere fosfor bombası attı
Gazze’ye kara harekatı olur mu?
Gazze'ye kara harekatı olur mu?
NATO savunma bakanları toplandı!
NATO savunma bakanları toplandı!
TBMM’de Filistin oturumu!
TBMM’de Filistin oturumu!
İsrail Gazze’yi karadan da vuruyor
İsrail Gazze’yi karadan da vuruyor
Orta Doğu İsrail’den büyüktür!
Orta Doğu İsrail'den büyüktür!
Gazze’nin elektriği tamamen kesildi!
Gazze'nin elektriği tamamen kesildi!
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Büyük yıkım! Uydu fotoğraflarına yansıdı
Büyük yıkım! Uydu fotoğraflarına yansıdı
Daha Fazla Video Göster