Gazzeli annenin çocuğuna son sözleri yürekleri burktu: Kalk kızım emzirme saatin geldi

Son dakika haberleri… İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda bir anne iki çocuğunu kaybetti. Annenin feryadı yürekleri dağladı. Annenin çocuğuna son sözleri, “Kalk kızım emzirme saatin geldi.” oldu.

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