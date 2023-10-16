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Gazzeli annenin çocuğuna son sözleri yürekleri burktu: Kalk kızım emzirme saatin geldi

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 16:18
Güncelleme:16.10.2023 16:18
Son dakika haberleri… İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda bir anne iki çocuğunu kaybetti. Annenin feryadı yürekleri dağladı. Annenin çocuğuna son sözleri, “Kalk kızım emzirme saatin geldi.” oldu.
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Kalk kızım emzirme saatin geldi
"Kalk kızım emzirme saatin geldi"
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