01 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazze’de geçici ateşkes bitti! Bakan Tunç: Bir an önce akan kan durdurulmalı
Gazze’de yeniden başlayan katliam ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bölgede akan kan bir an önce durdurulmalıdır. İnsan hakları ve uluslararası hukuk ayaklar altında. İsrail eninde sonunda yargılanacak.” dedi. TTB yönetriminin düşürülmesi kararı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, “Bu yargısal bir süreç ve karar. Yargısal bir karar istinaf süreci mümkün. Başkanın iddiası kabul edilebilir bir iddia değil.” ifadelerine yer verdi.