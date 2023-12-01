Gazze’de geçici ateşkes bitti! Bakan Tunç: Bir an önce akan kan durdurulmalı

Gazze’de yeniden başlayan katliam ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bölgede akan kan bir an önce durdurulmalıdır. İnsan hakları ve uluslararası hukuk ayaklar altında. İsrail eninde sonunda yargılanacak.” dedi. TTB yönetriminin düşürülmesi kararı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, “Bu yargısal bir süreç ve karar. Yargısal bir karar istinaf süreci mümkün. Başkanın iddiası kabul edilebilir bir iddia değil.” ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN