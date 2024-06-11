Gazze’de ateşkese BMGK’dan ilk kez onay çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze'deki ateşkes sürecini onayladı. 15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada, tasarıya 14 "evet" oyu çıktı. Rusya ise "çekimser" kaldı. İsrail'den ve Hamas'tan da ateşkes kararına ilişkin açıklamalar art arda geldi.

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