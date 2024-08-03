Gazze ve tüm şehitlerimiz için dua ediliyor!

İran'da uğradığı suikast sonucu ölen Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze için binlerce kişi Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay Gazze ve tüm şehitlerimiz için dua etti.

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