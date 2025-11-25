MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: BAE’nin saha casusları yakalandı

İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratı adına Türkiye'de siyasi ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonun perde arkasını ve şebekenin çalışma yöntemlerini detaylandırdı.

