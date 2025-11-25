25 Kasım 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: BAE’nin saha casusları yakalandı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.11.2025 12:26
İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratı adına Türkiye'de siyasi ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonun perde arkasını ve şebekenin çalışma yöntemlerini detaylandırdı.
