25 Kasım dünya ne günü? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nasıl ilan edildi?

Her yıl 25 Kasım'da, milyonlarca insanın ortak bir bilinçle bir araya geldiği, uluslararası öneme sahip bir gün anılıyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü; kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin son bulması için verilen küresel mücadelenin güçlü bir sembolü olarak öne çıkıyor.