25 Kasım dünya ne günü? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nasıl ilan edildi?
25 Kasım 2025 Salı günü, dünya genelinde kadınların yaşam hakkını tehdit eden şiddet döngüsüne karşı farkındalık yaratmak amacıyla anılan en anlamlı günlerden biri. Türkiye'de de devlet kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok kesim, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini vurgulayan açıklamalarla kadınların güvenli ve eşit bir yaşam hakkını savunuyor. Peki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ilan edildi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:42