Gazze ve dünyanın geri kalanı! Katliama karşı sessizlik

Gazze'de açlık ve susuzluktan her gün çok sayıda insan hayatını kaybediyor. İşgalci İsrail ne yardımların girmesine izin veriyor, ne de soykırımı durduruyor. Dünya ise Gazze'de olup biteni izlemekle yetiniyor.

Netanyahu hükümetini eleştiren açıklamalar gelse de, Gazze'deki katliama karşı henüz bir karar alınamadı. Gazzeli çocuklar Batılı ülkelerdeki yaşıtlarıyla aynı dünyada yaşamasına rağmen çok farklı bir hayat sürüyor.

Bir tarafta bolluk, refah ve yüksek hayat standartları varken Gazze'de çocuklar, yaşlılar, kadınlar ne bulabilirse onu yemek zorunda. Bazen günlerce aç kalan çocuklar kıtlığa dayanamayarak can veriyor. Dünya ise Gazzeli çocukların yaşadığı bu soykırımı sadece izliyor. Aynı dünyada iki farklı hayat, dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliği de gözler önüne seriyor.

Öte yandan Gazze'nin çevresi İsrail tankları ve askerleri tarafından tam kuşatılmış durumda. Ne insani yardım Gazze'ye girebiliyor, ne de siviller soykırımdan kaçabiliyor. Kapana kısılan Filistinliler bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da boğuşuyor.

Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler ortak açıklamayla İsrail'e sert tepki gösterdi, Gazze'nin yanında durdu. Her zaman olduğu gibi, ABD bu ortak tavra katılmayan tek ülke oldu. İtalya Başbakanı Meloni'den de İsrail'e tepkiler geldi.