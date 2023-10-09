Gazze sokaklarında savaş başlar mı? Aksa Tufanı’na karşı İsrail savaş durumuna geçti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. İsrail'de en az 700, Gazze'de ise 493 kişi hayatını kaybetti. Kentten İsrail'e yönelik roket atışları ise gece boyu devam etti. İsrail güçleri de sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Netanyahu hükümeti "savaş hali" ilan etti. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda. İsrail'den yapılan açıklamada, Gazze'ye tam abluka uygulanacağı belirtildi. Peki bölgede neler olacak? Orta Doğu’da büyük savaş mı başlayacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Emekli kurmay albay Dr. Cüneyt Küsmez ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

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