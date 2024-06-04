04 Haziran 2024, Salı
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Gazze masada! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek | Detaylar A Haber'de...
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren katil İsrail, bölgeyi adeta abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. Bu katliama Türkiye'den de ilk günden beri tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin teklifi ile D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek. Toplantının ana gündemi Gazze ve İsrail'i baskı altına almak için yeni adımlar atılması olacak. Toplatının ana konusunu A Haber muhabiri Murat Sekban detaylarla anlattı.