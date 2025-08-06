Gazze Mahkemesi Başkanı Falk A Haber’de konuştu: 21. yüzyılın en karanlık sessizliği

Gazze’de insanlık krizi her geçen gün derinleşirken, İsrail ordusu masum sivillerin üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bombardımanlarla yıkılan şehir, şimdi de bilinçli olarak yayılan açlık ve salgınla boğuşuyor. Uluslararası kamuoyu ise bu vahşeti yalnızca izlemekle yetiniyor. A Haber’e bağlanan Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, “Gazze’ye sessiz kalanlar tarihte kötü hatırlanacak” diyerek, Birleşmiş Milletlerin hiçbir adım atmamasını sert bir dille eleştirdi. Falk’a göre İsrail’in hedefi sadece bir çatışmayı kazanmak değil; Filistin halkını sistematik biçimde silmek, bölgede kendi hegemonyasını kalıcı kılmak. “Gazze’de ölüm planlı, sessizlik bilinçli” sözleriyle tabloyu özetleyen Falk, dünyanın suskunluğunu 21. yüzyılın en büyük utancı olarak tanımladı.