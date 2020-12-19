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Gaziantep'te özel bir hastanede patlama! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 19.12.2020 08:27
Güncelleme:19.12.2020 08:30
Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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