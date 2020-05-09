Gazi Cemevi'ni siper alan teröristlerin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, DHKP-C’ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi’ndeki Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırdıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. DHKP-C mensupları, cemevi ve başka binaları kendilerine siper ederek çatılardan, pencerelerden hazırladıkları kiremitleri, taşları ve tuğlaları polise atarak saldırdı.