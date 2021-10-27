Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan Millet İttifakı ve Abdullah Gül'e salvo: Sizin kuracağınız iktidar ülkenin bekasından daha mı önemli

CNN Türk'teki Akıl Çemberi programına açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, 10 büyükelçi kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Kılıçdaroğlu ve Akşener'i olaydan nemalanmakla suçladı, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e de sert tepki gösterdi.