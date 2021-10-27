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Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan Millet İttifakı ve Abdullah Gül'e salvo: Sizin kuracağınız iktidar ülkenin bekasından daha mı önemli

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Giriş: 27.10.2021 01:05
CNN Türk'teki Akıl Çemberi programına açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, 10 büyükelçi kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Kılıçdaroğlu ve Akşener'i olaydan nemalanmakla suçladı, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e de sert tepki gösterdi.
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Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan Millet İttifakı ve Abdullah Gül'e salvo
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