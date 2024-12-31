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Galata Köprüsü’nde Gazze mitingi! Bilal Erdoğan A Haber’de çağrıda bulundu

Galata Köprüsü'nde Gazze mitingi! Bilal Erdoğan A Haber'de çağrıda bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 14:35
2025'in ilk gününde İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde, Milli İrade Platformu öncülüğünde yüzlerce sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Gazze için büyük bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüşte, bölgedeki insanlık dramı protesto edilecek ve soykırım nedeniyle İsrail'e tepki gösterilecek. Sabah saat 08.30'da başlayacak yürüyüşe binlerce vatandaşın katılması bekleniyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'de canlı yayınında "Soykırım bitsin istiyoruz, 2025 2024 gibi olmasın" dedi.
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Galata Köprüsü’nde Gazze mitingi! Bilal Erdoğan A Haber’de çağrıda bulundu
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Bilal Erdoğan A Haber'de
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