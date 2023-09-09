G20 nedir hangi ülkelerden oluşuyor? G20’nin gündemi ne?

G20 zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler hangi başlıklar üzerinde yoğunlaşacak? Zirvenin hangi çekişmelere sahne olması bekleniyor? İşte tüm detaylar…

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