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G20 nedir hangi ülkelerden oluşuyor? G20’nin gündemi ne?

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 09:08
G20 zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler hangi başlıklar üzerinde yoğunlaşacak? Zirvenin hangi çekişmelere sahne olması bekleniyor? İşte tüm detaylar…
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