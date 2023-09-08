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G-20 Hindistan zirvesi başlıyor! Dünyaya yön verenler Hindistan buluşacak

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 08:41
Hindistan’da G-20 hazırlıkları devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de bir araya gelecek. Gündemde ise Ukrayna savaşı, enerji ve gıda krizi gibi sıcak başlıklar olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirvede birçok ülkenin lideri ile bir araya gelecek.
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