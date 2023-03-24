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Fransa’da protestolar sivil ayaklanmaya dönüştü! Polis sert müdahalede bulundu

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Giriş: 24.03.2023 10:56
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna yönelik protestolar, Cumhurbaşkanı Macron'un parlamentoyu saf dışı bırakmasıyla sivil ayaklanmaya dönüştü. Paris'te şiddet olayları had safhaya çıktı Bordo kentinde belediye binası ateşe verildi. İş bırakan bir grup polis ve itfaiye erinin protestolara katılması ülke basınında büyük ses getirdi. Reforma gerekçe olarak ekonomik sebepleri gösteren Macron'un başı ise 80 bin dolarlık saati ile dertte.
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