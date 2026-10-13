Fransa'da liselerde protesto dalgası büyüyor: 200'den fazla lise kapalı

Fransa'da lise öğrencilerinin protestoları büyürken Strasbourg'da binlerce kişinin katıldığı gösteriler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Macron'un çağrısına rağmen öğrenciler yeniden sokaklara çıktı. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strasbourg'da fakültelerin yüzde 90'ının kapalı olduğunu, ülke genelinde 150 noktada gösteriler düzenlendiğini ve 200'den fazla lisenin kapalı olduğunun açıklandığını aktardı. 17 Ekim'de ise sendikalar, siyasi partiler ve sarı yeleklilerin katılımıyla yeni eylemler bekleniyor.