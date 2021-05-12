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Fransa ve Almanya'dan sonra ABD! Emekli generaller ABD Başkanı Joe Biden'e 'uyarı' mektubu yazdı

A Haber
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Giriş: 12.05.2021 15:16
Güncelleme:12.05.2021 15:30
ABD'de 120 emekli amiral ve general ulusal güvenliği tehdit edecek adımların atıldığını ifade ederek ABD Başkanı Joe Biden'a çok sert bir mektup yazdı. O mektupta, seçimlere hile karıştığı ileri sürüldü. Gelişmeyi araştırmacı akdemisyen Bülent Yavuz A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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Biden'e 'uyarı' mektubu
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