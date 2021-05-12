Fransa ve Almanya'dan sonra ABD! Emekli generaller ABD Başkanı Joe Biden'e 'uyarı' mektubu yazdı

ABD'de 120 emekli amiral ve general ulusal güvenliği tehdit edecek adımların atıldığını ifade ederek ABD Başkanı Joe Biden'a çok sert bir mektup yazdı. O mektupta, seçimlere hile karıştığı ileri sürüldü. Gelişmeyi araştırmacı akdemisyen Bülent Yavuz A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN