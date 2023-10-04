Fransa Dışişleri Bakanı provokasyon peşinde! Ermenistan’dan Ağrı Dağı paylaşımı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Erivan'a giden Fransız Bakan Colonna, Ağrı Dağını Ermenistan toprağı olarak gösterdi. Bu paylaşıma kısa sürede tepki yağdı. Bu paylaşım akıllara 2011'de Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Ağrı Dağı sözlerini ve Başkan Erdoğan'ın verdiği yanıtı getirdi.

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