FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi düştü! Eski eşi Eda Demirci Küçükkaya'nın yaşattığı dehşeti anlattı | VİDEO

FOX TV'nin haber sunucu İsmail Küçükkaya, 'kadınlara çiçek alın' diye öğütte bulunurken, kendi eşine uyguladığı şiddet akıllara durgunluk verdi. Eda Demirci, katıldığı bir yayında eski eşi Küçükkaya tarafından kendisine yaşatılan dehşet anlarını anlattı. Kabus gibi geçen evlilik süreciyle ilgili konuşan Demirci, "kadına şiddet" konusunda duyar kasan Küçükkaya'nın maskesini de düşürdü. Uğradığı şiddet nedeniyle yaşadığı üzüntüden dolayı kanser olduğunu söyleyen Demirci, zor günler geçirdiğini söyledi.

FOX TV'de sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya'nın maskesi eski eşi Eda Demirci tarafından bir kez daha düşürüldü. Sunduğu haber programında Atatürkçülük üzerinden prim kasan, "kadına şiddet" konusunda duyarlıymış gibi görünen, öğretmenlere değer verilmesi gerektiğini aktararak adeta mangalda kül bırakmayan Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci'ye yaklaşık 3 yıl süren evliliği boyunca adeta cehennemi yaşatmış.

Youtube üzerinden yayın yapan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Eda Demirci, Küçükkaya ile geçirdiği kabus gibi evlilikle ilgili konuştu. Küçükkaya'nın maskesini düşüren talihsiz kadın gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin yanı sıra, aldatıldığını da anlattı.

"SEN BİR ÖĞRETMENSİN" DİYEREK KÜÇÜMSEDİ

Sunduğu haber programında sürekli olarak öğretmenlere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen ve onlara hak ettikleri değerin verilmediğini söyleyen Küçükkaya'nın eski eşini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığı ortaya çıktı. Küçükkaya'nın ünlü olmasını kullandığını söyleyen Eda Demirci, "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek kendisine hakaret ettiğini söyledi.

"BAŞKA KADINLARLA MESAJLAŞIP FOTOĞRAFLARINI ATIYOR"

Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı. Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını itiraf eden Demirci, "Dışarı çıkdığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.

"SENİN YÜZÜNÜ DAĞITIRIM' DEDİ, SONUNDA YAPTI"

Evliliği süresinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.

KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU SAHİP ÇIKMAMIŞ

Uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddet sonucu İsmail Küçükkaya'nın programlarına da çıkan kadın hakları savunucusu Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eda Demirci, kendisine sahip çıkılmadığını aktardı. Küçükkaya'nın programlarında kadın haklarını savunan Güllü'nün, kendisinin telefonlarına bile dönmediğini aktardı.

MAHKEMEDE TUZAK KURMUŞ

Demirci, boşanma sürecinde Küçükkaya'nın kendisine adeta tuzak kurduğunu açıklarken; sağlık problemi yaşadığı dönemde FOX sunucusunun kendisine destek olmayarak konserlere gidip eğlendiğini açıkladı. Bu nedenle büyük bir hayal kırıklığına uğradığını itiraf eden Demirci, Küçükkaya'nın mahkemeye bunun tam tersi bir olayı işleri kendi lehine çevirmek için sunduğunu söyledi.

"KILIÇDAROĞLU SILA'YI ARADI BENİ HİÇ ARAMADI"

İsmail Küçükkaya'nın Atatürkçülük maskesi ardına saklandığını belirten Demirci, sözde Atatürkçülere de seslenerek, "Ben Atatürkçü öğretmenim. Peki Atatürkçüler beni niye savunmadınız? Her şeyiniz yalanmış." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı şiddet nedeniyle Sıla'yı aradığına dikkat çeken Demirci, kendisinin aranmadığını belirterek Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlülüğünü de gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Eda Demirci, destek istedi.