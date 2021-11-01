01 Kasım 2021, Pazartesi
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Fotokapan takılan 4 terörist, Mehmetçik ve SİHA’lar etkisiz hale getirdi
TSK, Siirt’te yaptığı operasyon ile 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler yabani hayvanlar için kurulan fotokapana yakalandı. Bu görüntülerin ardından Mehmetçik ve SİHA harekete geçerek bölgedeki teröristleri etkisizleştirdi. Bu sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.